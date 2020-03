Covid-19

A elevação da doença Covid-19 a pandemia levou Hollywood a travar a fundo, com o cancelamento de filmagens, produções, estreias e eventos públicos, causando uma disrupção sem precedentes no ecossistema da capital do entretenimento.

"O coronavírus está a afetar muito a indústria do entretenimento e acredito que vai continuar a ficar pior durante o próximo mês", disse à Lusa o gestor Ben Rovner, CEO dos estúdios Space Station Casting Studios, em Hollywood. "Estamos a receber cancelamentos a torto e a direito. Vamos ver como isto evolui, mas estamos em território desconhecido e o sentimento público está por todo o lado".

Poucos dias antes da declaração do estado de emergência nos Estados Unidos, que ocorreu na passada sexta-feira, as atividades da indústria já estavam a ser severamente afetadas. Vários estúdios suspenderam filmagens, programas de televisão passaram a ser gravados sem público e as cadeias de televisão cancelaram as apresentações das séries a estrear depois do verão.