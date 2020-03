Covid-19

O presidente do Governo Regional da Madeira anunciou hoje ter exigido ao primeiro-ministro, António Costa, "o encerramento imediato" dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira devido à pandemia do Covid-19.

Numa breve nota enviada à agência Lusa pela presidência do executivo madeirense pode ler-se que "o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já exigiu o encerramento imediato dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira junto do primeiro-ministro, António Costa".

No sábado, Miguel Albuquerque decretou que todos dos passageiros que aterrem nos aeroportos da Madeira e Porto Santo ficam em situação de quarentena e isolamento social obrigatório a partir das 00:00 de hoje, informando que esta era uma medida que será fiscalizada pelas forças de segurança.