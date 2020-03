Covid-19

Um professor com cerca de 60 anos, na escola básica e secundária de Barroselas, em Viana do Castelo, é o primeiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus no concelho, disse hoje à Lusa a diretora do agrupamento escolar.

Contactada pela agência Lusa, Teresa Almeida explicou que a confirmação do caso foi feita hoje pelas autoridades de saúde, sendo que "professores e alunos" do estabelecimento de ensino que estiveram em contacto com o docente já foram contactados para tomarem as medidas preventivas.

A diretora do agrupamento adiantou que a situação clínica do professor "está a correr bem".