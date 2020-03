Covid-19

O ministro da Administração Interna respondeu hoje ao Governo da Madeira, que exigiu o encerramento imediato dos aeroportos da Região Autónoma devido à pandemia de Covid-19, que essa é matéria da competência do Governo da República.

"As matérias de fronteiras externas e de circulação em espaço nacional são competência estrita do Governo da República", disse Eduardo Cabrita numa conferência de imprensa no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, para fazer um ponto de situação da aplicação das medidas para conter a pandemia.

Confrontado por duas vezes com a questão do executivo da Madeira, Cabrita deu a mesma resposta, ou seja, que a competência é do Governo.