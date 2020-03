Covid-19

Faro, 15 mar 2020 (Lusa) - A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) pediu hoje ao Governo para que tome medidas "mais drásticas" de controlo nas fronteiras, que podem passar pela proibição de cidadãos estrangeiros em Portugal, disse à Lusa o seu presidente.

Em declarações à Lusa, António Miguel Pina defendeu que a proibição de entrada de cidadãos de outros países em Portugal "seria uma medida adequada" para conter a pandemia de Covid-19, existindo relatos de, nas últimas 24 a 48 horas, no Algarve, terem passado a fronteira que separa a região da Andaluzia "alguns autocarros turísticos e autocaravanas".

"Com a declaração de quarentena no país vizinho, constata-se uma grande afluência de cidadãos espanhóis. Perante esta situação, os presidentes de Câmara do Algarve solicitam ao Governo que tome medidas mais drásticas de controlo destes fluxos seja nas fronteiras terrestres ou aeroportuárias", lê-se numa nota da AMAL enviada à Lusa.