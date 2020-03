Covid-19

A Autoeuropa decidiu suspender a laboração nos turnos da noite e da manhã de segunda-feira porque muitos trabalhadores vão ficar em casa com os filhos, devido ao encerramento das escolas, confirmou hoje à agência Lusa a Comissão de Trabalhadores.

"Fomos hoje informados pela empresa de que os turnos da noite (com início às 00:00) e da manhã (07:45) de segunda-feira não iriam arrancar devido à falta de pessoal", disse o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio.

"Na segunda-feira, a empresa vai tentar um plano de reorganização para ver em que condições e quando será possível retomarmos o trabalho", acrescentou Fausto Dionísio, lembrando que na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela "há muitos trabalhadores jovens que têm filhos com menos de 12 anos" e que muitos deles vão ter de ficar com as crianças a seu cargo devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino.