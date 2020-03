Covid-19

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, convocou para segunda-feira uma conferência de líderes para discutir "medidas excecionais" a tomar no parlamento face à pandemia do novo coronavírus, "com consequências nos agendamentos previstos".

De acordo com a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a reunião está marcada para segunda-feira, às 19:00.

A conferência de líderes parlamentares tem como ponto único as "medidas excecionais a tomar na Assembleia da República face à pandemia do COVID-19 e às recomendações oficiais, com consequências nos agendamentos previstos".