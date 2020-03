Covid-19

O secretário-geral do PCP admitiu hoje que possam ser tomadas medidas em Portugal como a declaração do estado de emergência ou o encerramento de fronteiras, bem como a requisição de meios ao setor privado de saúde.

Em entrevista à RTP, poucos minutos depois de o Presidente da República ter anunciado que convocará o Conselho de Estado para quarta-feira para discutir a "eventual decisão de decretar o estado de emergência" em Portugal devido à pandemia de Covid-19, Jerónimo de Sousa foi questionado se concordaria com esta medida.

"Sem quer antecipar a decisão do Presidente da República, basta lembrar que temesse poder constitucionalmente, ouvido o Governo e a Assembleia da República autorizar (...) Creio que a Assembleia da República naturalmente terá em conta o argumento e as razões do Presidente", afirmou.