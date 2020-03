Covid-19

O presidente do Governo da Madeira considerou hoje que a região vive um dos momentos mais difíceis, com a economia a viver uma "fase de recessão absoluta", anunciando a preparação de medidas de apoio às famílias e empresas.

"É preciso perceber que estamos numa situação muito grave, das mais graves que a Madeira passou e tudo o que acontecer vai depender de fatores que não controlamos e do comportamento cívico que temos", declarou Miguel Albuquerque numa conferência de imprensa para fazer o ponto da situação relacionado com a pandemia do Covid-19.

O governante madeirense sublinhou que esta é "uma situação de exceção" e que o "turismo está numa fase de recessão absoluta".