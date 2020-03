Actualidade

O Presidente de Israel decidiu que será o líder da oposição, Benny Gantz, a formar o novo Governo do país, anunciou hoje o chefe de Estado.

O Presidente vai oficialmente encarregar Benny Gantz, líder da aliança centrista Azul e Branco, de formar Governo na segunda-feira.

Reuvén Rivlin vai avançar com a nomeação do principal rival do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, depois de uma longa jornada de consultas aos representantes dos partidos com assento no parlamento israelita.