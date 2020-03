Covid-19

Os principais bancos centrais mundiais vão agir concertadamente com vista a aumentar o aprovisionamento dos mercados financeiros em ativos líquidos, face ao impacto da epidemia do novo coronavírus (Covid-19), anunciou o Banco Central Europeu.

Segundo a instituição sedeada em Frankfurt, na Alemanha, a operação visa assegurar uma disponibilidade suficiente, em dólares americanos, nos mercados e abrange a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e os bancos centrais de Japão, Reino Unido, Canadá e Suíça.

Em concreto, os bancos centrais chegaram a acordo para suavizar as condições com que trocam divisas entre si, com o objetivo de garantir um aprovisionamento suficiente dos mercados e, afinal, do sistema económico mundial.