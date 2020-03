Covid-19

O Jardim Botânico da Madeira e a Quinta Jardins do Imperador, no Funchal, e a Casa das Queimadas, no concelho de Santana, vão encerrar a partir de segunda-feira devido à pandemia do Covid-19, anunciou hoje o Governo da Madeira.

De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, estes espaços, sob a tutela do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, vão estar fechados "por tempo indeterminado".

A secretaria regional recorda a "recomendação aos cidadãos para apenas se deslocarem aos serviços por motivos absolutamente inadiáveis".