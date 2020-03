Covid-19

O Presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou o encerramento total das fronteiras argentinas nos próximos 15 dias e a suspensão das aulas para conter a propagação do novo coronavírus.

No anúncio feito no domingo, Fernández avisou que este período podia "ser prolongado" e que mais medidas restritivas serão anunciadas hoje, na sequência da reunião do Conselho de Ministros.

"Fechámos a fronteira da Argentina. Durante os próximos 15 dias, período que pode ser prolongado, as fronteiras da Argentina ficarão fechadas. Não poderá entrar ninguém na Argentina, a não ser argentinos nativos ou residentes na Argentina", anunciou Fernández.