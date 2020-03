Covid-19

A Coreia do Sul registou 74 novos casos de Covid-19, numa descida pelo quinto dia consecutivo e no segundo dia em que o número de infetados é inferior a 100, foi hoje anunciado.

Com os novos casos identificados no domingo, a Coreia do Sul conta 8.236 infetados, incluindo 7.024 que continuam ativos, 1.137 que já tiveram alta hospitalar e 75 mortos.

Dos 74 novos casos, 42 foram identificados em Daegu, a cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul, e na vizinha província de Gyeongsang do Norte, o principal foco do país, informou o Centro de Controlo e de Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia (KCDC).