Covid-19

As escolas, as universidades, as creches e as atividades de tempos livres estão encerradas a partir de hoje em todo o país devido à pandemia de Covid-19, uma medida que está prevista ser reavaliada em 09 de abril.

A suspensão de toda a atividade escolar letiva e não letiva presencial foi uma das principais medidas extraordinárias de contenção e mitigação do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, adotadas pelo Conselho de Ministros de quinta-feira.

Antes, já as principais universidades do país tinham decidido por sua iniciativa parar as aulas presenciais.