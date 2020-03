Covid-19

Os ministros das Finanças europeus reúnem-se hoje por videoconferência para acordar, com sentido de urgência "sem precedentes", medidas que mitiguem o impacto económico do surto do novo coronavírus, que ameaça mergulhar a economia europeia na recessão.

"Tenho estado em contacto próximo com os ministros das Finanças, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições para preparar a nossa reunião. [...] Este sentido de urgência e esforço de coordenação não tem precedentes na zona euro", escreveu durante o fim de semana o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Numa série de quatro publicações, o presidente do fórum informal de ministros da zona euro indica que a reunião de hoje, alargada aos países que não fazem parte da moeda única, "será dedicada à resposta ao Covid-19" e, reconhecendo que "a grande parte da ação política inicial cabe às capitais", adianta que conduzirá os trabalhos no sentido de que o Eurogrupo acorde "uma resposta política global e coordenada ao nível da UE para esta crise de saúde".