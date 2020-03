Covid-19

A Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) suspendeu a realização de todos os atos litúrgicos públicos no país, incluindo missas e com recomendações aos católicos de medidas de prevenção do novo coronavírus.

De acordo com um comunicado divulgado no domingo, em Caracas, esta suspensão é anunciada na sequência da decisão do Governo venezuelano de "ditar medidas exigentes", como a declaração de "quarentena social" em sete dos 24 estados do país, incluindo o Distrito Capital.

"Trata-se de uma medida que exige que todos os cidadãos permaneçam nas suas casas, uma vez que os trabalhos estão suspensos, as aulas e todas as manifestações de caráter público. Esta medida inclui todos os atos de culto de todas as religiões e da Igreja Católica", indicou.