Covid-19

A produção industrial da China registou nos dois primeiros meses do ano o maior declínio em três décadas, devido às medidas para travar a propagação do surto do novo coronavírus, foi hoje anunciado.

De acordo com o Gabinete de Estatísticas chinês (GNE), o indicador registou uma contração de 13,5%, um número muito abaixo das previsões dos analistas, que apontavam para um crescimento de cerca de 1,5%, durante o mesmo período, e que representa a maior queda desde o início dos anos 1990, quando começou a haver registos.

"É um número muito inferior ao previsto e aponta para uma recessão mais profunda do que durante a crise financeira internacional de 2008", apontou a consultora britânica Capital Economics, num relatório.