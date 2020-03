Covid-19

O autarca de Nova Iorque anunciou, no domingo à noite, o encerramento de bares e restaurantes da cidade, com exceção das refeições para comer em casa, numa nova etapa para travar a propagação do coronavírus.

"Amanhã [segunda-feira] vou assinar um decreto que limita restaurantes, bares e cafés a vender refeições para fora e entregas nos domicílios", afirmou Bill de Blasio, que antes tinha anunciado a suspensão das aulas para 1,1 milhões de estudantes.

"As discotecas, os cinemas, os pequenos teatros e salas de concertos devem fechar as portas", acrescentou.