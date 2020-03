Actualidade

A bolsa de Tóquio fechou hoje com o principal índice, o Nikkei, a perder 2,46% para 17.002,04 pontos, apesar das novas medidas do Banco do Japão para reduzir o impacto do coronavírus.

O segundo indicador, o Topix, fechou a descer 2,01% para os 1.236,34.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.