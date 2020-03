Actualidade

O PSI20 segue a perder mais de 6%, alinhado com os congéneres europeus, com todos os títulos a negociarem no vermelho e em forte desvalorização, com os investidores preocupados sobre os impactos económicos da propagação da Covid 19.

Na sexta-feira, o PSI20, encerrou com uma subida de 0,83% para 3.837,38 pontos, acompanhando a tendência positiva das bolsas europeias.

Pelas 08:40, o principal índice de referência, o PSI20, seguia a recuar 6,27% para 3.596,95 pontos, com os 18 títulos a negociarem no vermelho.