Covid-19

Lisboa, 16 mar 2020 (Lusa) - A Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP) alertou hoje para a necessidade de "medidas urgentes" para apoiar empresas "em iminente rutura" e risco de incumprimento de obrigações para com trabalhadores e banca, devido à pandemia de Covid-19.

Num comunicado enviado hoje, a ARP adianta que já se reuniu, no final da semana passada, com chefe de gabinete da secretária de Estado do Turismo e com o chefe de gabinete do secretário de Estado da Mobilidade, "para dar conta do panorama de rutura que vivem os seus associados".

Na reunião, o presidente da ARP, José Luís Carreira, transmitiu aos representantes do Governo a "situação dramática" que vivem as empresas de transporte de passageiros e alertou para a necessidade de "medidas urgentes" de apoio a estas empresas, para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus.