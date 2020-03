Covid-19

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão voltar a reunir-se, por videoconferência, na terça-feira, para continuar a discutir a resposta ao surto de Covid-19, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Decidi convocar uma videoconferência com os membros do Conselho Europeu para terça-feira 17 de março, para dar seguimento às nossas ações a nível do Conselho relativamente ao Covid-19", escreveu Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.

O presidente do Conselho Europeu acrescenta que "conter a propagação do vírus, fornecer suficiente equipamento médico, impulsionar a investigação e limitar as consequências económicas" são algumas das "chaves" na resposta da UE a esta crise de saúde pública.