A taxa de vagas de emprego na zona euro caiu para 2,2% no quarto trimestre de 2019, menos do que no período homólogo anterior, com Portugal a registar uma das percentagens mais baixas, divulgou hoje o Eurostat.

Dados hoje publicados pelo Eurostat indicam que, na zona euro, a taxa de vagas de emprego registada nos últimos três meses do ano passado baixou uma décima face ao mesmo período de 2018, quando era de 2,3%.

Na comparação em cadeia, relativamente ao trimestre anterior, a taxa manteve-se estável na zona euro.