Covid-19

A NOS Cinemas, líder do mercado português da exibição, o Cinema Ideal, em Lisboa, e o Cinema Nimas, da Medeia Filmes, também na capital, estão encerrados por "motivos de saúde e segurança", em resposta à pandemia de Covid-19.

"Face à situação da pandemia Covid-19, a NOS Cinemas decidiu encerrar os 31 complexos de cinemas e as 219 salas em todo o país", lê-se no comunicado hoje divulgado pela exibidora.

Os Cinemas NOS representam cerca de 40% do mercado português de exibição, de acordo com os números do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).