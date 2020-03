Cofina/Media Capital

A espanhola Prisa reiterou hoje que a Cofina "violou o acordo de compra e venda" para aquisição da Media Capital,??? dona da???? TVI, e que já iniciou "todas as medidas" contra a empresa na defesa dos seus interesses.

Na sexta-feira, a proprietária do Correio da Manhã considerou que não deve 10 milhões de euros à Prisa - Promotora de Informaciones por ter desistido de comprar a Media Capital, empresa que detém a TVI, entre outros meios.

Hoje, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Prisa reitera o que afirmou em 11 de março, em particular que, "no seu entendimento, a Cofina violou o acordo de compra e venda datado de 20 de setembro e alterado em 23 de dezembro de 2019" relativo à venda de toda a participação detida pela espanhola na subsidiária Vertix SGPS, que detém 94,69% da Media Capital.