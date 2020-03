Covid-19

O Ministério da Saúde do Irão anunciou hoje que aumentou em 129 o número de vítimas da pandemia do novo coronavirus (Covid-19) aumentando o balanço de mortos para 853 no país.

"Apelamos a todos para que levem o vírus a sério e não viajem", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kinouche Jahanpour, numa conferência de imprensa em Teerão que foi transmitida pela televisão.

Anteriormente, fontes oficiais noticiaram a morte de um destacado membro da conservadora Assembleia de Peritos do Irão, o 'ayatollah' Hashem Bathai Golpayengani, vítima da pandemia Covid-19.