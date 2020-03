Covid-19

A Câmara do Porto, a Administração Regional de Saúde do Norte e a Unilabs montaram um centro de rastreio da Covid-19 junto ao Queimódromo, no Porto, com O objetivo de aliviar o afluxo de suspeitos da infeção aos hospitais.

Em comunicado, a autarquia explica hoje que, "no âmbito do esforço coletivo que Portugal está a fazer para combater a pandemia de Covid-19, a Unilabs Portugal abordou a Câmara Municipal do Porto e a Administração de Saúde do Norte (ARS-N) no sentido de saber do interesse da criação de um local dedicado à colheita de amostras para rastreio da doença, num modelo piloto em Portugal", a funcionar em modelo "Drive Truh".

O objetivo, esclarece o município, "é testar doentes fora de meio hospitalar, em condições de conforto e segurança coletiva, e aliviar o afluxo de potencias suspeitos portadores aos hospitais".