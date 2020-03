Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) decidiu suspender temporariamente, com efeitos imediatos, a acumulação de funções públicas ou privadas dos seus profissionais, no âmbito do Plano de Contingência do Covid- 19, foi hoje anunciado.

"Considerando ainda que há muitos profissionais de saúde que acumulam funções em outras instituições públicas ou privadas sem terem autorização prévia do conselho de administração para o efeito, recomenda-se que suspendam de imediato tais funções", refere um comunicado do CHUC, enviado à agência Lusa.

No cenário atual de pandemia, "a circulação de profissionais entre instituições é um dos principais fatores de risco para a propagação do contágio e para comprometer de forma irremediável a capacidade operacional das equipas".