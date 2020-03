Covid-19

O Governo de Macau afirmou hoje que um novo surto comunitário no território é improvável, um dia depois do primeiro caso de infeção pelo Covid-19 em 40 dias, uma sul-coreana que chegou ao território vinda do Porto.

"Rompeu o nosso recorde de 40 dias sem casos", começou assim a conferência de imprensa o diretor dos Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, numa referência à mulher sul-coreana, de 26 anos, trabalhadora não residente no território, que visitou a família do namorado português no Porto.

"Não fiquem desiludidos, temos de continuar", apelou Lei Chin Ion à população, reforçando: "Temos de manter firme a prevenção".