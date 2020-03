Covid-19

A China está a flexibilizar as restrições na circulação de pessoas na província de Hubei, epicentro do novo coronavírus, visando permitir a retoma ao trabalho de milhares de pessoas em empresas com urgência de retomar a produção.

A agência noticiosa oficial Xinhua noticiou hoje que as cidades da província estão a fretar autocarros para enviar de volta para o trabalho residentes que, em janeiro passado, regressaram às terras natais para celebrar o Ano Novo Lunar e foram, entretanto, impedidos de regressar, devido ao surto.

A medida surge numa altura em que as autoridades chinesas dizem que o surto, que começou em dezembro passado, em Wuhan, atingiu o pico, e dão a situação como controlada, enquanto permanecem vigilantes contra casos importados.