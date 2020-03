Actualidade

O presidente israelita, Reuven Rivlin, encarregou hoje o líder da coligação centrista Azul e Branco, Benny Gantz, de formar um novo Governo, com o objetivo de acabar com a longa crise política no país e enfrentar o novo coronavírus.

Nas eleições legislativas de 02 de março, as terceiras em menos de um ano, o Likud, partido de direita de Benjamin Netanyahu, obteve o maior número de lugares: 36 em 120, contra 33 para a formação Azul e Branco de Benny Gantz.

Mas após consultas no domingo aos representantes dos partidos eleitos para o parlamento (Knesset), 61 deputados recomendaram Gantz a Rivlin e 58 indicaram Netanyahu.