Covid-19

O presidente do País Basco ("Lehendakari"), Inigo Urkullu, e os líderes dos partidos desta comunidade autónoma espanhola decidiram hoje suspender as eleições regionais de 05 de abril, tendo em conta a situação da pandemia do coronavírus.

Segundo o acordo a que chegaram, a atual situação sanitária, a que se acrescenta o estado de alerta, impede a realização das eleições com as devidas garantias para a saúde pública e o normal exercício do direito de voto.

A decisão foi tomada depois de Inigo Urkullu se ter reunido esta manhã com os mais altos representantes das formações com representação no parlamento regional para analisar o que fazer com as eleições autonómicas anunciadas a 10 de fevereiro.