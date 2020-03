Covid-19

Doentes e profissionais de saúde do Hospital do SAMS foram infetados com o novo coronavírus, anunciou hoje a instituição, garantindo que foram adotadas todas as medidas para minimizar a propagação do vírus.

A direção clínica do SAMS reuniu-se no domingo com as autoridades de saúde e foi feita uma avaliação da situação, tendo sido adotadas todas as previstas no plano de contingência, de acordo com um comunicado emitido pela instituição.

"O conselho de gerência e a comissão executiva dos SAMS solicitam a todos os beneficiários e utentes dos SAMS a maior compreensão para o momento que o país e o mundo atravessam", lê-se no documento, em que é feito um apelo para a "máxima colaboração para o cumprimento das orientações estabelecidas pelas autoridades competentes e aquelas que os SAMS têm divulgado junto dos seus beneficiários e utentes".