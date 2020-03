Covid- 19

A cooperativa Bonifrates, de Coimbra, começou hoje uma "produção para redes sociais em tempos de isolamento", em que os atores da companhia leem poemas "luminosos" para dar algum ânimo às pessoas.

A companhia, que teve que cancelar duas produções face ao surto de Covid- 19, começou hoje uma iniciativa intitulada "Há palavras que nos tocam", que prevê a publicação de um poema, todos os dias, na sua página de Facebook (https://www.facebook.com/Bonifrates-Cooperativa-201457843229120), lido por um dos atores da cooperativa.

"Em dias de isolamento e de cuidado com o contágio, com o que tocamos, com o que nos toca, não podemos privar-nos de algumas coisas que prezamos e que nos unem - o teatro, a poesia e o gosto de estar juntos. Inoculemos poesia como antídoto ao isolamento, ao desalento, à inação", lê-se na declaração da Bonifrates, que acompanha o primeiro poema, "Há Palavras que nos Beijam", de Alexandre O'Neill.