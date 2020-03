Covid-19

A ANA - Aeroportos de Portugal apelou hoje para que só se desloquem aos aeroportos nacionais as pessoas que forem efetivamente viajar, para evitar aglomerados, face à situação de pandemia de Covid-19.

"Consciente da necessidade de evitar grandes aglomerados de pessoas nos aeroportos, face à situação de emergência que se vive no país, a ANA está a trabalhar com a PSP [Polícia de Segurança Pública] no sentido de criar um sistema de limitação de acesso que possa ser rapidamente implementado", lê-se num comunicado enviado pela gestora dos aeroportos.

Dentro dos aeroportos, os passageiros vão ser "orientados para circuitos seguros", diz a ANA, de forma a cumprirem a recomendação da Direção-Geral da Saúde de distanciamento social, para prevenir o contágio pelo novo coronavírus.