Actualidade

A bolsa de Nova Iorque continuava em forte queda depois de uma curta interrupção no início da sessão, devido ao pânico sobre a pandemia do novo coronavírus, apesar dos esforços do banco central norte-americano para tranquilizar os investidores.

Às 14:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 9,95% para 20.878,89 pontos e o Nasdaq baixava 9,27% para 7.144,91 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 9,97% para 2.440,70 pontos.