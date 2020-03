Covid-19

O Governo da Alemanha negou hoje qualquer possibilidade de os Estados Unidos adquirirem os direitos exclusivos de uma vacina contra o novo coronavírus que está a ser desenvolvida por um laboratório alemão.

A posição surge depois de, no domingo, o diário alemão Die Welt ter noticiado, citando fontes próximas do executivo alemão, que o Presidente norte-americano, Donald Trump, estaria a tentar, com elevados incentivos financeiros, garantir o direito exclusivo de uma potencial vacina contra o coronavírus em que trabalha o laboratório alemão CureVac.

"Os nossos laboratórios estão a trabalhar para conseguir uma vacina para todos, sem exclusividades", disse a porta-voz do Governo alemão, Ulrike Demmer.