Actualidade

O cofundador do coletivo britânico Throbbing Gristle Genesis P-Orridge morreu, no sábado, aos 70 anos, mais de dois anos depois de lhe ter sido diagnosticada uma leucemia, anunciaram as filhas, citadas pelos 'media' britânicos.

Nome fundamental da música experimental e industrial da segunda metade do século XX, o artista nascido Neil Megson, em 1950, recusava uma visão binária do género e dizia-se em "guerra total" com a cultura vigente desde o começo da sua carreira, em 1968. Um ano depois criou o conjunto COUM Transmissions com a então companheira Cosey Fanni Tutti.

As atuações da dupla eram "caóticas, sem harmonia, sem ensaios" e, como recorda o jornal The Guardian, chegaram a cantar preventivamente "Off, Off, Off" ("Fora, fora, fora"), num concerto em que abriram para Hawkwind, já a contar com uma resposta negativa do público.