As empresas de cruzeiros do Douro decidiram hoje suspender voluntariamente todas as atividades turísticas na região para ajudar a combater a pandemia de Covid-19 e solicitaram a suspensão da cobrança das taxas de navegação e acostagem.

A Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Douro (AAMTD), reunida hoje em plenário, deliberou suspender toda a atividade turística no Douro devido à atual situação de emergência em que o país se encontra provocada pelo novo coronavírus.

Decidiu ainda solicitar à Autoridade dos Portos do Douro e Leixões (APDL), gestora da via navegável do Douro, a suspensão imediata da cobrança de todas as taxas sobre a atividade marítimo-turística por "tempo indeterminado, até que a atual situação extraordinária de emergência se mantiver".