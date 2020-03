Covid-19

O Presidente do Chile, o conservador Sebastián Piñera, decidiu hoje encerrar as fronteiras do país, apartri de quarta-feira, para evitar a propagação do contágio pelo novo coronavírus, que já infetou 155 chilenos.

"Decidimos fechar todas as fronteiras, terra, mar e ar do nosso país. Isso não diz respeito à entrada e saída de mercadorias", declarou o chefe de Estado.

A medida foi tomada pelo executivo chileno após uma reunião ministerial no Palácio de La Moneda, sede do Governo, e entrará em vigor na quarta-feira.