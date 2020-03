Covid-19

O grupo francês PSA vai fechar a unidade de Mangualde a partir de quarta-feira, na sequência da decisão de encerrar todas as suas fábricas na Europa face ao surto de Covid-19, foi hoje anunciado.

"Devido à aceleração, constatada nos últimos dias, do número de casos graves de Covid-19 na proximidade de alguns centros de produção e das interrupções nos fornecimentos dos grandes fornecedores, o presidente do Conselho de Administração, juntamente com os membros da Célula de Crise, decidiram dar início ao fecho das instalações de produção de veículos, até ao dia 27 de março", refere o comunicado do grupo PSA (Peugeot/Citroen).

Segundo a nota, "as equipas de gestão das fábricas irão implementar, localmente, as modalidades de encerramento das mesmas, que serão efetuadas em coordenação com os parceiros sociais".