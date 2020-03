Covid-19

A ameaça do novo coronavírus, apesar ainda não ter sido detetado em Moçambique, levou hoje o banco central do país a reduzir as reservas obrigatórias exigidas ao sistema bancário em moeda nacional (metical) estrangeira, anunciou em comunicado.

"O Conselho de Administração do Banco de Moçambique, reunido em sessão extraordinária, deliberou reduzir em 150 pontos base os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional e em moeda estrangeira, com efeitos a partir do período de constituição que se inicia em 7 de abril", lê-se no documento.

A decisão visa "libertar liquidez para o sistema bancário enfrentar, com maior resiliência, os riscos crescentes decorrentes dos impactos macroeconómicos" da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.