Covid-19

A Aliança Europeia de Saúde Pública advertiu hoje que aqueles que vivem em cidades poluídas correm mais riscos face ao surto de Covid-19, pois a poluição do ar causa condições associadas à maior taxa de mortalidade do novo coronavírus.

Em comunicado, a Aliança (EPHA, na sigla em inglês), que reúne uma série de organizações não-governamentais europeias na área da saúde pública, sublinha que a poluição atmosférica provoca hipertensão, diabetes e doenças respiratórias, "condições que os médicos começam a relacionar com taxas de mortalidade mais elevadas por Covid-19".

A EPHA recorre a um estudo de 2003, sobre vítimas do coronavírus SARS [síndrome respiratória aguda grave], que concluiu que "os pacientes em regiões em níveis de poluição do ar moderados tinham 84% mais possibilidades de morrer do que aqueles em regiões com pouca poluição do ar".