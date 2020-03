Covid-19

Despida da tradicional azáfama de segunda-feira, a cidade de Lisboa despertou hoje mais silenciosa, com menos carros e menos pessoas a circular nas ruas, sobretudo turistas, mas mais protegidas com máscaras e luvas, devido ao surto de Covid-19.

"Tenho Covid-19, não me utilize, use a outra mesa" - é com este aviso sério, mas em tom de brincadeira, que um snack-bar na freguesia lisboeta de Benfica alerta para a necessidade de se cumprir a distância de segurança entre clientes nas mesas da esplanada, apesar de se verificar uma procura de "menos de 80%" do habitual.

Responsável pela gerência do estabelecimento, Fernando Burgos diz à Lusa que dentro do snack-bar só podem estar "duas pessoas a receber o serviço", para depois consumirem na esplanada, de forma a evitar possíveis contágios da Covid-19.