Covid-19

A organização Médicos sem Fronteiras instou hoje os líderes europeus a demonstrarem "uma solidariedade além das fronteiras nacionais", frisando a "necessidade urgente" de fornecer meios de proteção aos profissionais de saúde envolvidos na luta contra a pandemia de Covid-19.

"À medida que o número de pessoas com Covid-19 [nome atribuído pela Organização Mundial Saúde à doença provocada pelo novo coronavírus] continua a aumentar rapidamente em muitos países da Europa - agora o epicentro da pandemia - a Médicos Sem Fronteiras (MSF) insta os Estados-membros europeus a demonstrarem solidariedade além das suas fronteiras nacionais", indicou a organização não-governamental (ONG) num comunicado.

"Fornecimentos de equipamentos médicos essenciais, incluindo equipamentos de proteção individual a começar pelas máscaras para proteger as equipas de saúde, devem ser canalizados com urgência" para as zonas mais críticas e onde são mais precisos, reforçou a MSF.