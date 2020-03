Covid-19

A Câmara de Lisboa vai alargar o apoio domiciliário aos idosos da capital, garantindo-lhes refeições quentes, cuidados de higiene e medicamentos, e instalar um novo centro de acolhimento no pavilhão do Casal Vistoso para receber pessoas em situação de sem-abrigo.

As medidas foram hoje anunciadas pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), num vídeo publicado na rede social Facebook, para fazer face à pandemia de Covid-19.

A autarquia, em conjunto com as juntas de freguesia, Santa Casa da Misericórdia e centros paroquiais, vai garantir refeições quentes, cuidados de higiene e medicamentos "a todos os idosos com dificuldades de mobilidade e autonomia pessoal".