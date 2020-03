Covid-19

A Federação Nacional de Professores defendeu hoje o alargamento a todos os trabalhadores de serviços essenciais o direito atribuído aos profissionais de saúde de receber um subsídio para pagar a um cuidador para os seus filhos.

No fim-de-semana, a ministra da Saúde anunciou que os profissionais de saúde poderiam usar o subsídio - que lhes seria entregue se ficassem em casa com os filhos - para contratar alguém para tomar conta dos seus filhos. Esta é uma das alternativas a deixar as crianças nas escolas - há cerca de 600 estabelecimentos de ensino preparados para receber alunos de profissionais de serviços essenciais.

Para o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, a medida destinada aos profissionais de saúde deveria ser alargada a todos os outros que estão impedidos de ficar em casa com os filhos porque são necessários nesta fase de disseminação do novo coronavírus.