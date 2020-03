Covid-19

Trabalhadores do Norte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) reclamaram hoje, através do seu sindicato, explicações sobre a prioridade dada ao funcionamento de postos daquele serviço que atendem pessoas oriundas de áreas geográficas "significativamente afetadas pelo Covid-19".

"Qual a fundamentação para constar no plano de contingência à data em vigor no SEF a prioridade da manutenção em funcionamento dos postos de atendimento aos quais presentemente afluem diariamente centenas de cidadãos estrangeiros oriundos das mais diversas proveniências internacionais e de áreas geográficas de Portugal significativamente afetadas pelo Covid-19?", pergunta a delegação no Norte do sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF-SEF).

Em carta aberta ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, à diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, e à diretora geral de Saúde, Graça Freitas, o SCIF-SEF/Norte pede também esclarecimentos sobre se os equipamentos de proteção individual, distribuídos ou a distribuir, aos profissionais do SEF.