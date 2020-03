Covid-19

O cancelamento de consultas médicas presenciais e a falta de produtos alimentares devido à pandemia de Covid-19 está a alarmar muitos portugueses no centro de Inglaterra, afirmou hoje a diretora da organização PT Connections, Conceição Bruno.

"Há pessoas em pânico com o escassear de bens essenciais. E as pessoas com problemas de saúde queixam-se de os médicos de família estarem a cancelar as consultas [presenciais]. Têm pouca informação sobre como funciona o vírus, se devem usar máscaras", contou hoje à agência Lusa.

Muitas destas pessoas, explicou, não dominam a língua inglesa, por isso pedem-lhe para ler as mensagens SMS enviadas pelos centros de saúde, que estão a fazer consultas por telefone.